Inter, visite concluse per Calhanoglu: a breve la firma sul contratto

Calhanoglu Inter: il centrocampista ha svolto la seconda parte di visite mediche al CONI per ottenere l’idoneità sportiva. Ora la firma

Hakan Calhanoglu ha sostenuto la seconda parte di visite mediche al CONI per l’ottenimento dell’idoneità sportiva. Nel pomeriggio si recherà nella sede dell’Inter per firmare il nuovo contratto e lasciarsi alle spalle non solo la parentesi con il Milan, ma anche il deludente EURO 2020 disputato con la Turchia.

