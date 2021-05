Inter, cambiano i manager della controllante del club: finanziamento vicino?

Si avvicina sempre di più il tanto atteso finanziamento per l’Inter: arriva un indizio importante che potrebbe sbloccare la situazione

Sembrerebbe sbloccarsi l’operazione che porterà il tanto atteso finanziamento nelle casse dell’Inter. Con ogni probabilità sarà Oaktree a versare i 200 milioni ma l’ufficialità non è ancora arrivata.

Come riporta Calcioefinanza.it dal Lussemburgo arrivano novità per quanto riguarda la struttura di Great Horizon. Nei giorni scorsi sono stati nominati due nuovi amministatori/manager (senza necessità di modifiche allo statuto), che fanno capo alla lussemburghese Vistra, società che fornisce consulenza e supporto amministrativo. Silvana Fernandez Retortillo e Qian Zhao, sono questi i nomi delle due manager che sono state inserite come amministratrici di classe B. Manager che si aggiungono nel board di Great Horizon a Chen Yan, manager di Suning, indicato come amministratore di Classe A. È plausibile pensare che si possa trattare di una iniziativa propedeutica all’operazione per il finanziamento, che, secondo le ultime indiscrezioni, Suning punta a concludere a breve.