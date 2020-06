Inter, cambiano le abitudini: niente ritiro e nuovo programma per i match delle 21.45

I match fissati alle 21.45 impongono un cambio di routine per l’Inter: pranzo alle 14 e partenza da Appiano alle 19.30

Cambiano gli orari delle partite e cambiano anche le abitudini delle squadre. Come nel caso dell’Inter. La Gazzetta dello Sport spiega le principali novità apportate dalla squadra nerazzurra per prepararsi al match contro la Sampdoria fissato alle 21.45.

La principale novità nell’approccio alla gara è l’assenza del ritiro. I giocatori finito l’allenamento della vigilia sono tornati a casa, e rientreranno ad Appiano solo domani in tarda mattinata. La scelta non dipende dall’orario del match (potrebbe essere ripetuta anche quando si giocherà in altri orari), ma dal gran numero di partite ravvicinate che renderebbe quasi “continue” le nottate ad Appiano. Cambierà invece la scansione oraria dei vari appuntamenti della giornata, che normalmente constano in una limitata seduta di allenamento (prova di palle inattive o “risveglio muscolare”), un pranzo, un paio d’ore di riposo e una riunione tecnica prima della merenda e della partenza per lo stadio. Tutto scalerà in avanti di circa un’ora rispetto al solito, con il pranzo di squadra alle 14 e la merenda verso le 18-18.30 (in mezzo tempo per riposarsi e ultime dritte tecnico-tattiche). Da Appiano Gentile a San Siro il viaggio in pullman dura circa 40-45 minuti, per cui la partenza avverrà verso le 19.30.