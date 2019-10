Inter, Candreva: «Conte? È esigente e tira fuori il meglio»

Inter, Candreva elogia il tecnico Conte: «Ci può dare uno slancio importante, è esigente e riesce a tirare fuori il meglio»

Il giocatore dell’Inter, Antonio Candreva, ha rilasciato delle dichiarazioni al Match Program della società nerazzurra, in vista della gara contro il Parma. Ecco le sue parole:

«Il mio ruolo? Quello che sto facendo ora è un ruolo che ho fatto per la prima volta all’Europeo con molta dedizione perché è fisicamente impegnativo e richiede attenzione per curare sia la parte difensiva che quella offensiva. Conte? Ci può dare uno slancio in più, è forte ed esigente, ma tira fuori il meglio. Stiamo dimostrando di essere un bel gruppo con margini di miglioramento».