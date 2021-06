Inter, capitolo rinnovi: ci sono De Vrij e Barella

L’Inter studia la strategia per i rinnovi di Barella e De Vrij: i nerazzurri vogliono blindare i due calciatori

Nell’Inter che ha vinto lo scudetto ci sono alcune colonne intoccabili: tra queste, in particolare, Nicolò Barella e Stefan de Vrij. La dirigenza sta pensando ai rinnovi dei due calciatori, il primo in scadenza nel 2024 e il secondo nel 2023. Per quanto riguarda il centrocampista, come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri ci lavoreranno nel corso della prossima stagione.

Per l’olandese, invece, la situazione sarebbe diversa. Raiola, infatti, aspetta un nuovo contratto a breve, mentre l’Inter non avrebbe fretta.