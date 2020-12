Inter, Cassano critica Conte: «Eriksen in cinque minuti…»

Antonio Cassano ha parlato dell’eliminazione dalla Champions League dell’Inter. Le dichiarazioni dell’ex attaccante nerazzurro

«In queste sei partite di Champions League ha fatto sempre male: ha giocato malissimo, senza nessuna idea. Il calcio si fa di qualità: in Italia puoi giocare con Lukaku, che a livello di fisicità nessuno gli sta dietro, ma in Champions League serve qualità. Eriksen, in cinque minuti, ha fatto più di Barella e Gagliardini. L’Inter ha fatto flop, in questo momento qua Antonio Conte deve fare solo una cosa: essere obbligato a vincere lo scudetto. Altrimenti diventa un massacro se non vince un campionato, bisogna cambiare tutto. Skriniar, prima di arrivare Conte, era uno dei giocatori più ambiti d’Europa e l’ha massacrato. Ha massacrato Diego Godin, trattandolo malissimo. Hakimi ha fatto qualche gol, ma per me è un giocatore diverso. È in confusione, perché è un giocatore che devi lasciarlo libero: fargli fare l’esterno a tre o a quattro, ma lasciarlo libero. Al Borussia Dortmund giocava negli ultimi trenta-quaranta metri, all’Inter fa l’indispensabile».