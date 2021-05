Inter, c’è bisogno di plusvalenze: Hakimi tra i sacrificabili

L’Inter deve registrare almeno 100 milioni di plusvalenze: i nerazzurri pensano di cedere alcuni big, tra cui Hakimi

Tutto ribaltato in poche ore, con il rilancio di Marotta e Ausilio per portare Simone Inzaghi all’Inter e strapparlo al rinnovo con la Lazio. Dalla prossima settimane la dirigenza e il nuovo tecnico pianificheranno le strategie sul mercato, con Zhang che deve registrare 100 milioni di plusvalenze per far respirare il bilancio.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

L’Inter potrebbe sacrificare un big e al momento il maggior indiziato sarebbe Hakimi come scrive La Gazzetta dello Sport. Dalla cessione del marocchino potrebbero arrivare 50-60 milioni di euro ed è appetito da PSG, Bayern Monaco e Real Madrid (sarebbe un ritorno). Con i parigini potrebbe rientrare in gioco anche Paredes. Un altro pezzo da novanta richiesto sul mercato è Lautaro Martinez: più semplice un affondo dell’Atletico Madrid rispetto al Real, che vive un momento non facile dal punto di vista finanziario.