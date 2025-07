Inter, l’Atalanta fa muro su Ederson: ecco il piano b dei nerazzurri per il centrocampo

Inter, muro dell’Atalanta su Ederson, che per i bergamaschi non è in vendita: ecco il piano b della società nerazzurra per il centrocampo

L’Atalanta ha alzato un muro all’Inter per Ederson e il messaggio è chiaro: il centrocampista brasiliano non è sul mercato, nemmeno di fronte a un’offerta da 60 milioni. Come riportato dal Corriere dello Sport, questa è la posizione ufficiale della società bergamasca, almeno per ora. La famiglia Percassi è consapevole della necessità di una cessione importante, ma l’indiziato principale resta Lookman, non certo Ederson, che viene considerato un pilastro della squadra.

L’Inter, che pure aveva identificato Ederson come il profilo ideale per sostituire Calhanoglu – destinato al Galatasaray – non ha mai presentato un’offerta formale. Non solo per mancanza di fondi, ma anche per l’assenza di spazi liberi nel reparto centrale. Tuttavia, l’interesse per il brasiliano resta vivo, pur sapendo che l’operazione è complicata e che l’Atalanta, salvo ribaltoni, non intende privarsene.

Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra – Marotta, Ausilio e Baccin – continua a valutare alternative. Il nome in cima alla lista è quello di Richard Rios del Palmeiras, centrocampista colombiano già osservato con attenzione durante il Mondiale per Club. Il suo profilo convince anche per la duttilità tattica: può giocare in un centrocampo a due, sistema su cui Chivu ha già cominciato a lavorare in vista della prossima stagione.

Frattesi, intanto, resterà all’Inter. Il cambio in panchina ha influito sulla decisione: tra il tecnico rumeno e il centrocampista si è creato un buon feeling, e c’è la volontà comune di esplorare nuovi assetti. Il giocatore dovrà prima recuperare da un intervento di ernioplastica, ma è considerato centrale nel progetto. Chi invece è destinato a partire è Asllani: nonostante un buon Mondiale per Club, il suo futuro sarà altrove. L’Inter spera di ricavare almeno 20 milioni dalla sua cessione.

Con l’arrivo di Sucic, il centrocampo conta sette elementi: spazio per tutti non c’è. E con Calhanoglu in uscita, i nerazzurri cercano un regista puro. Ma Ederson, salvo svolte clamorose, resterà a Bergamo.