Inter, pronto un doppio colpo per il dopo Skriniar: le ultime

Con la possibile uscita di Skriniar saranno due i difensori da sostituire per la prossima stagione: doppio obiettivo per l’Inter di Marotta.

Il primo è Smalling della Roma. Il centrale è in scadenza e potrebbe arrivare a parametro zero in nerazzurro, per lui è pronto un biennale, ma ci sarebbe anche una folta concorrenza per l’inglese. L’altro sogno di mercato è Scalvini. Il difensore dell’Atalanta è valutato 40 milioni, ma i nerazzurri potrebbero giocarsi la carta Fabbian per abbassare i costi dell’operazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.