Inter, Conte esce dall’albergo per salutare i tifosi nerazzurri – VIDEO

Antonio Conte ha saluto i tifosi dell’Inter presenti all’esterno dell’albergo di Crotone

Antonio Conte stempera la tensione per uno scudetto che potrebbe arrivare in questo weekend e si concede anche un momento di leggerezza. L’allenatore dell’Inter è infatti uscito dall’albergo dove la squadra alloggia a Crotone per salutare i tifosi nerazzurri che si sono presentati all’esterno della struttura.

Cori per omaggiare il tecnico, ma anche alcuni «Chi non salta juventino è».