Inter, Conte: «Futuro? Ho sposato un progetto»

Antonio Conte ha parlato del suo futuro sulla panchina dell’Inter

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato anche del suo futuro sulla panchina nerazzurra.

FUTURO ALL’INTER – «Un allenatore, quando decide di sposare un progetto è felice se ha la possibilità di lavorare a lungo nello stesso club. Se si è costretti ad andar via dopo poco c’è solo amarezza. Dare la propria impronta e restare per tanti anni è la cosa più bella. È anche più semplice lavorare dopo aver seminato bene. Mi piacerebbe ci fosse una continuità in tutto. Vincere lo scudetto con l’Inter di certo aiuterebbe»