Inter Conte, l’addio può arrivare entro sabato: le ultime

L’addio tra Antonio Conte e l’Inter può arrivare entro la giornata di sabato: le ultime

Arrivano ulteriori dettagli della separazione – ormai imminente – tra Antonio Conte e l’Inter. Secondo l’ANSA il divorzio potrebbe avvenire entro sabato senza la necessità di ulteriori vertici con i piani alti nerazzurri.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Troppo distanti i progetti del tecnico pugliese e di Suning. Il club nerazzurro deve far quadrare i conti e questo comporterà un piano di tagli e cessioni anche eccellenti. Un ridimensionamento che Conte non può accettare e che lo spinge a trovare una soluzione per una separazione consensuale.