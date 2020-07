Inter Conte, segnali di crisi con i giocatori: ma l’esonero è da escludere, se l’allenatore lascia bisogna fare attenzione ad Allegri

Segnali di crisi. Il momento dell’Inter non è dei più semplici, anzi. Antonio Conte sembra non aver in mano la squadra, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Tecnico e squadra – si legge – sono più distanti, c’è chi non avverte più la fiducia. Il futuro? Da escludere l’esonero, ma se l’allenatore lascia bisogna fare attenzione a Massimiliano Allegri.