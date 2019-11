Inter, Conte: «Verona come un muro. 31 punti in 12 partite? Bel bottino»

Antonio Conte applaude la prestazione dell’Inter, rialzatasi dopo il ko in Champions contro il Dortmund: le parole dopo la vittoria col Verona

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, può dirsi soddisfatto dopo il trionfo in rimonta contro l’Hellas Verona. Ecco le parole del tecnico nerazzurro dopo il match a Sky Sport.

«La risposta di oggi è stata importante dopo la delusione di Dortmund che è stata cocente. Oggi si era messa in salita la gara, l’Hellas difendeva con un 7-3-0: abbiamo trovato un muro davanti a noi, ti venivano a prendere a uomo a tutto campo. Vincere in questo modo ti certifica che c’è qualcosa alla base, che stiamo creando qualcosa di bello. 31 punti in 12 partite sono un bel bottino, mettiamo del fieno in cascina».