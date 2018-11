A giugno 2019 l’Inter uscirà dal regime di Settlement Agreement con l’Uefa: i conti infatti stanno tornando in ordine

L’Inter viaggia forte non solo in campionato e in Champions League, ma anche fuori dal campo. Il club nerazzurro, infatti, presto non avrà più problemi legati al Fair Play Finanziario, compresi i vincoli e le limitazioni attuali. Dal 2015 l’Inter, infatti, è sotto regime di Settlement Agreement, ma al termine della prossima stagione ne uscirà definitivamente. Nel corso di questo mese, l’Uefa visionerà i conti della società, analizzando in particolare il bilancio chiuso lo scorso 30 giugno: un modo da parte del massimo organismo del calcio europeo per vedere se l’Inter stia mantenendo gli impegni presi.

Sul superamento degli obiettivi, ormai, ci sono pochi dubbi e così a giugno 2019 i nerazzurri riceveranno l’ok dall’Uefa. Grazie a Suning, infatti, sono cresciuti i ricavi – 347 milioni, compresi di plusvalenze – mentre il debito è passato da -140 milioni (2014-15) ai -17,8 milioni dell’anno scorso. Le cifre, però, sono destinate a migliorare dato che a fine anno saranno inseriti gli incassi della Champions League.