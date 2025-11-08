Inter, contro la Lazio Chivu ha un forte dubbio: Thuram in vantaggio rispetto a quel giocatore? - Calcio News 24

Inter–Lazio, Chivu studia la formazione: Bonny in vantaggio su Thuram per affiancare Lautaro

L’Inter è pronta a tornare in campo per l’undicesima giornata di Serie A 2025/26. A San Siro arriva la Lazio e Cristian Chivu è al lavoro per definire la formazione che affronterà i biancocelesti. La rifinitura di questa mattina ad Appiano Gentile offrirà gli ultimi indizi, ma alcune scelte sembrano già delineate, soprattutto nel reparto offensivo.

Dopo la trasferta di Champions League contro il Kairat, il tecnico nerazzurro pensa a qualche rotazione, a cominciare dalla difesa. Francesco Acerbi, ex della partita, potrebbe tornare titolare dopo tre panchine consecutive, ma la concorrenza è agguerrita. Stefan de Vrij e Yann Bisseck si contendono infatti un posto dal primo minuto: il giovane tedesco ha convinto per continuità e solidità nelle ultime uscite, mentre l’olandese resta una garanzia d’esperienza. Ai loro lati dovrebbero tornare Alessandro Bastoni e Manuel Akanji, entrambi risparmiati in Europa per rifiatare.

A centrocampo, Chivu si affiderà ai suoi uomini migliori. Hakan Calhanoglu tornerà a dirigere il gioco in cabina di regia, supportato da Nicolò Barella e Luka Sucic. La mediana titolare garantirà equilibrio, intensità e capacità di inserimento, elementi chiave per provare a indirizzare la partita sin dai primi minuti.

Il principale dubbio riguarda l’attacco. Marcus Thuram, fermato da un problema muscolare e non convocato dalla nazionale francese, non è ancora al 100%. Le sue condizioni non convincono lo staff tecnico, che valuta prudenza per evitare ricadute. In questo contesto, Ange-Yoan Bonny appare favorito per affiancare Lautaro Martínez nel tandem offensivo.

Il giovane francese, classe 2003 ed ex Parma, sta attraversando un momento molto positivo: la sua forza fisica, unita alla capacità di dialogare con il capitano nerazzurro, offre nuove soluzioni al gioco di Chivu. La coppia Bonny–Lautaro potrebbe dunque essere la scelta ideale per mettere in difficoltà la retroguardia della Lazio, spesso vulnerabile sulle palle alte e nelle marcature preventive.

Per il resto, Chivu ha deciso di rinunciare alla consueta conferenza stampa della vigilia. Dopo la rifinitura odierna, la squadra non andrà in ritiro ma si ritroverà direttamente domani mattina per l’ultimo allenamento prepartita. L’obiettivo è chiaro: tornare alla vittoria e mantenere la vetta della classifica in una Serie A che, dopo un avvio equilibrato, sta entrando nel vivo.

