Inter, Cordoba: «Scudetto? C’è ancora lo scontro diretto…»

Le parole dell’ex difensore dell’Inter Ivan Cordoba sulla corsa scudetto con il Napoli in Serie A. I dettagli

Ivan Cordoba ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle possibilità scudetto dell’Inter in Serie A.

LE PAROLE – «L’Inter è consapevole di poter recuperare terreno in ottica scudetto, considerando lo scontro diretto contro il Napoli verso la fine. Deve crederci fino alla fine, nonostante i nerazzurri abbiano in tasca un trofeo, la semifinale di Coppa Italia e pure in Europa può fare strada e giocarsi le sue carte. Io non ho dubbi: l’Inter resterà viva finché l’aritmetica lo permetterà».