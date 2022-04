Inter, senza Lautaro tocca a Correa: il Tucu con Verona nel destino

Stasera l’Inter gioca alle ore 18 contro il Verona a San Siro, Inzaghi non avrà Lautaro e punta su Correa

L’Inter alle ore 18 a San Siro affronterà l’Hellas Verona e dovrà farlo senza Lautaro squalificato. Inzaghi ritroverà dal primo minuto Correa che ha Verona nel destino.

Il suo esordio in maglia nerazzurra è arrivato proprio nella gara d’andata, dove fu determinante con la sua doppietta. Il Tucu vuole dimostrare tutto il suo valore e questa potrebbe essere la serata migliore per farlo, visto che in palio ci sono tre punti pesantissimi per la lotta allo scudetto. L’Inter vuole ritrovare il miglior Correa per la volata finale. Lo scrive Tuttosport.