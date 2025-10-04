Inter Cremonese 4-1: dominio Chivu. Diouf unica nota stonata nel poker rifilato dai nerazzurri alla squadra di Nicola

Pressing, verticalità e un nuovo eroe: Ange-Yoan Bonny. L’Inter di Cristian Chivu travolge la Cremonese con un 4-1 che è il manifesto del nuovo corso nerazzurro. Senza l’infortunato Thuram, è il giovane francese, soprannominato “BoLa”, a prendersi la scena con una prestazione sontuosa: un gol e tre assist, in una notte che proietta l’Inter momentaneamente in testa alla classifica.

È una vittoria che porta la firma indelebile del tecnico. La squadra di Chivu ha aggredito la partita fin dai primi secondi, mettendo in mostra i cardini della sua filosofia. Il primo gol è la sintesi perfetta: pressing alto di Barella, palla recuperata e immediata verticalizzazione per Bonny, che serve a Lautaro Martínez un assist al bacio per il più facile dei gol. L’Inter domina e al 38′ trova il raddoppio: cross dalla sinistra di Dimarco e incornata vincente proprio di Bonny, alla sua prima da titolare.

La manovra nerazzurra si sviluppa quasi interamente sulla corsia mancina, il “lato forte” della squadra, da cui nascono anche le altre due reti. Al 55′, è Dimarco a trovare il gol con un sinistro da fuori, servito ancora da Bonny. Due minuti dopo, lo scatenato francese completa la sua serata magica imbeccando Barella per il poker.

Una prestazione quasi perfetta, macchiata solo nel finale da un’ingenuità dell’ultimo arrivato Diouf, che ha regalato alla Cremonese il gol della bandiera. Un neo che non cancella una serata trionfale, la quinta vittoria consecutiva per un’Inter che non solo vince, ma ora convince e diverte, mostrando un’identità chiara e un nuovo, scintillante, protagonista.