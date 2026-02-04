Inter, Darmian salta il match contro il Torino: il motivo. E Chivu sorprende, lanciato questo giovane dal primo minuto!

Inter, Darmian dà forfait nel match contro il Torino: il motivo. Chivu lo sostituisce, lanciando questo giovane tra i titolari

Un imprevisto dell’ultimo minuto complica i piani dell’Inter a ridosso del fischio d’inizio dei quarti di finale di Coppa Italia. Nella delicata sfida da “dentro o fuori” contro il Torino, in programma questa sera nella cornice dell’U-Power Stadium, i nerazzurri dovranno fare a meno di uno dei loro pilastri: Matteo Darmian. La notizia è arrivata come una doccia fredda poco prima che le squadre scendessero in campo per il riscaldamento. Il club ha diramato una nota ufficiale per spiegare l’assenza del numero 36, costretto al forfait a causa di una sindrome gastrointestinale acuta.

Emergenza in difesa: Chivu perde il suo “Jolly”

L’assenza di Darmian non è di poco conto per Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro perde infatti l’elemento più duttile della rosa. Darmian rappresenta da sempre l’ago della bilancia per la retroguardia, capace di agire sia da braccetto che da esterno a tutta fascia. In una competizione a eliminazione diretta come la Coppa Italia, dove l’attenzione ai dettagli è fondamentale, rinunciare alla sua affidabilità costringe lo staff tecnico a ridisegnare gli equilibri difensivi in fretta e furia.

La grande occasione per Kamate

L’emergenza apre però le porte alla “linea verde”. Per sostituire il veterano azzurro, Chivu ha deciso di puntare con coraggio su Issiaka Kamate. Il giovane laterale francese si ritrova titolare in una notte decisiva. Dotato di grande fisicità e propensione offensiva, Kamate dovrà dimostrare di avere la personalità giusta per reggere l’urto contro un Torino notoriamente ostico e organizzato, che cercherà di sfruttare ogni incertezza per strappare il pass per la semifinale.

Le condizioni di Darmian verranno rivalutate, ma per stasera la parola d’ordine è adattamento. L’Inter è chiamata a mostrare la profondità della sua rosa per superare l’ostacolo granata e proseguire la caccia al trofeo nazionale.