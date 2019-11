De Vrij salterà anche la partita contro l’Estonia, il CT dell’Olanda Koeman ha rivelato che non è in perfetta forma

In tribuna con l’Irlanda del Nord, Stefan de Vrij non giocherà neanche contro l’Estonia. Il CT Ronald Koeman, ha dichiarato in conferenza stampa: «Non è ancora perfettamente in forma e non sta benissimo, salta la partita di domani».

Con l’Olanda che ha agguantato la qualificazione a Euro 2020, Koeman ha manifestato la sua soddisfazione: «Sono felice ed orgoglioso della squadra».