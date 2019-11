Inter, De Vrij: «Ho un bel legame con De Ligt, ci vediamo ogni tanto»

Inter, Stefan De Vrij confessa la sua grande amicizia con il difensore della Juventus Matthijs De Ligt. Ecco le sue parole

Stefan De Vrij ha parlato dal ritiro della Nazionale olandese. Il difensore dell’Inter confessa la sua amicizia con lo juventino De Ligt.

DE VRIJ – «De Ligt mi è venuto a trovare, ci vediamo ogni tanto. È nato un bel legame tra di noi. Mi piace sempre essere qui. Terzino destro? Non gioco lì da molto tempo. Giocherei dove l’allenatore ha bisogno di me, ma sono venuto qui come difensore centrale».