Inter, debutto in Champions contro l’Ajax: assente Darmian e Lautaro Martinez… Le ultime sui nerazzurri

L’Inter si prepara all’esordio stagionale in Champions League contro l’Ajax, in programma alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, ma dovrà fare i conti con un’assenza pesante. Cristian Chivu, allenatore nerazzurro ed ex difensore di grande esperienza internazionale, non potrà contare su Matteo Darmian, laterale italiano classe 1989, fermato da una lombalgia. Il giocatore, prezioso per la sua duttilità sia a destra che a sinistra, resterà a Milano per recuperare, lasciando un vuoto importante nella linea difensiva.

Lautaro Martinez convocato nonostante il problema fisico

Se da un lato la difesa perde un elemento chiave, dall’altro arriva una notizia positiva per il reparto offensivo. Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano dell’Inter, nonostante un fastidio alla schiena che lo ha costretto a saltare la rifinitura di ieri, partirà con la squadra per la trasferta olandese. Il “Toro”, reduce da un avvio di stagione brillante e già decisivo in campionato, si è allenato in palestra per smaltire il dolore e rimane in corsa per una maglia da titolare. La sua presenza sarà determinante per scardinare la difesa dell’Ajax.

Le alternative di Chivu in difesa

L’assenza di Darmian obbliga Chivu a valutare soluzioni alternative. Possibile l’impiego di Denzel Dumfries sulla corsia destra o l’arretramento di Matteo Bisseck, con eventuali adattamenti tattici per garantire equilibrio e copertura. La versatilità del tecnico romeno sarà messa alla prova in un match che richiede massima attenzione.

Una sfida cruciale per il cammino europeo

Il debutto in Champions League rappresenta un momento chiave per l’Inter, chiamata a dare un segnale forte dopo un avvio di campionato altalenante. L’Ajax, formazione storicamente competitiva e ricca di giovani talenti, sarà un avversario ostico, soprattutto in casa. Per i nerazzurri, partire con una vittoria significherebbe non solo guadagnare punti preziosi nel girone, ma anche consolidare fiducia e ambizioni europee.

Con Lautaro Martinez pronto a guidare l’attacco e la speranza di recuperare Matteo Darmian per i prossimi impegni, l’Inter affronta una delle partite più importanti della stagione con un obiettivo chiaro: iniziare la Champions League con il piede giusto e alimentare il sogno di un percorso lungo e vincente.