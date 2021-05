Inter, deciso il futuro di Handanovic: sarà ancora il titolare tra i pali

L’Inter conferma la fiducia a capitan Handanovic anche per la prossima stagione. Il capitano continuerà ad essere il titolare tra i pali

Samir Handanovic è riuscito a spezzare la maledizione scudetto, conquistando da capitano il suo primo titolo con la maglia dell’Inter.

Lo sloveno ha superato Zenga come recordman di presenze in campionato con i nerazzurri e non è intenzionato a gettare la spugna malgrado le critiche degli ultimi tempi. L’Inter, inoltre, avrebbe espresso la sua completa fiducia al giocatore e punterebbe su di lui anche nella prossima stagione come scrive Tuttosport. Handanovic sarebbe confermato quindi come titolare tra i pali della squadra campione d’Italia, indipendentemente dall’arrivo di un altro portiere di livello a Milano. Lo sloveno è in scadenza contrattuale nel giugno 2022 con l’Inter.