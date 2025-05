Inter, Di Canio: «Visto cose assurde: come fai a essere stanco al 55'? Pensano a Monaco? Io la vedo così...»

Inter, le parole di Paolo Di Canio dopo il pareggio dei nerazzurri contro la Lazio che rischia di costare alla squadra di Inzaghi la corsa Scudetto

L’Inter vede sfumare all’ultimo minuto la possibilità di superare il Napoli in vetta alla classifica: a San Siro contro la Lazio finisce 2-2, con grande rammarico per i nerazzurri. La squadra di Inzaghi era riuscita a portarsi avanti due volte, prima con Bisseck e poi con Dumfries, ma in entrambe le occasioni è stata raggiunta da un Pedro ispirato, che ha firmato il pareggio definitivo dal dischetto al 90’. Una beffa per l’Inter, che aveva accarezzato il sogno sorpasso per gran parte del match. Tra i commenti del post-partita spicca quello di Paolo Di Canio, che ha analizzato la prestazione dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport.

«Ho visto cose assurde. Ma che stanchezza è al minuto 55? Ho visto i giocatori dell’Inter trotterellare, non c’era la fame di prendersi tutto. E’ mancata la cattiveria. Stanno pensando a Monaco? Ragazzi ma cosa dite? Vinci oggi hai vinto lo scudetto, stiamo giustificando una cosa gravissima»