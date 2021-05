Inter, entro fine mese saranno saldati le ultime cinque mensilità: i dettagli

Secondo quanto riporta Gazzetta.it l’Inter salderà i cinque stipendi rimanenti ai giocatori: i dettagli

Archiviato il discorso scudetto Steven Zhang è tornato ad occuparsi delle beghe finanziarie dell’Inter. Secondo quanto riporta Gazzetta.it l’ingresso di un nuovo fondo con finanziamento da 250 milioni di euro dovrebbe essere questione di giorni. Bain Capital è in pole, ma Oaktree (entrambi i fondi sono americani) non è ancora del tutto fuori. Dalla chiusura dell’operazione, a cascata dipendono una serie di decisioni sul futuro (tra cui il futuro di Conte).

La Rosea spiega anche che è stato stilato un piano per pagare gli stipendi arretrati. L’Inter chiuderà i conti entro fine mese, anche perché serve la liberatoria di tutti i giocatori, molti dei quali a fine campionato raggiungeranno le rispettive nazionali. Ad aprile è stato pagato il mese di febbraio, a fine mese verranno saldati quelli di marzo, aprile e maggio, oltre ai “vecchi” di novembre e dicembre. A settembre, invece, l’ultima mensilità, ovvero giugno. Restano poi i premi scudetto, ma per quelli non ci sono scadenze a breve. Verranno liquidati in due tranche, a settembre e dicembre.