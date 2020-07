Inter, Eriksen: «San Siro incredibile, qui sono felice»

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha parlato della sua prima volta in campo a San Siro

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, con un video sui canali social del club nerazzurro ha parlato delle emozioni vissute la sua prima volta in campo a San Siro.

SAN SIRO – «Sono qui oggi per raccontarvi una storia, la mia. Quando ho giocato la mia prima partita qui, a San Siro, sentivo addosso gli occhi di tutto il mondo. È stato incredibile trovarsi allo stadio, assaporare l’ambiente che c’era e tutto il contorno della partita. fin dal principio, mi sono sentito accolto e mi sono goduto ogni minuto in campo. In più, questa prima mia partita ha coinciso con una vittoria e una qualificazione. Sono molto contento di essere qui: è tutto molto bello».