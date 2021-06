Inter, Eriksen si confida ai compagni: «Voglio tornare a giocare»

Eriksen avrebbe rivelato a chi gli sta vicino che vuole tornare in campo: gli esiti dei controlli diranno il responso ufficiale

Ora che il peggio è passato, in tanti si stanno domandando cosa sarà della carriera di Christian Eriksen dopo il malore accusato l’altro ieri. A breve l’Inter riceverà gli esiti dei controlli e deciderà quale strada intraprendere.

Come riporta il Corriere dello Sport il centrocampista danese ha le idee chiare: vuole tornare in campo. Alle persone più vicine e al suo agente lo ha già detto chiaramente, ma prima di pensare al futuro sul terreno di gioco, bisogna capire se c’è una patologia dietro l’aritmia cardiaca che ne ha messo a rischio la vita al Parken Stadium di Copenaghen. Fare certi discorsi adesso è però ritenuto prematuro. L’Inter a questo punto aspetta che Eriksen venga dimesso dal Rigshospitalet e che sia tolto dalla lista dei convocati per l’Europeo. A quel punto, quando andrà a casa, insieme al giocatore verrà stabilito che strada percorrere, magari se fare altri accertamenti presso luminari sparsi in giro per il mondo.