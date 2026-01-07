Inter, rebus fascia destra senza Dumfries (e Cancelo). Tre sostituti già in casa per Chivu, ecco a cosa sta pensando

Inter, chi gioca sulla fascia destra senza Dumfries e senza l’arrivo di Cancelo? Tre nomi già in casa nelle idee di Chivu

La voragine apertasi sulla corsia di destra rappresenta la vera incognita tattica di questa fase della stagione nerazzurra. Le speranze di rivedere in tempi brevi Denzel Dumfries si sono spente definitivamente a metà dicembre nella Fortius Clinic di Londra. L’operazione ai tendini della caviglia sinistra, necessaria per risolvere un problema cronico, ha dilatato i tempi di recupero, costringendo Cristian Chivu a ridisegnare gli equilibri della capolista. In un “Monopoly” calcistico fatto di imprevisti, l’allenatore romeno ha deciso di non piangersi addosso, pescando dal mazzo le soluzioni già presenti in rosa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Dumfries: obiettivo Derby per la fase 2

Il calendario per il rientro del “treno” olandese è ormai tracciato. Dumfries, che ha già saltato 10 partite ufficiali (di cui 6 in Serie A), farà rientro a Milano a fine gennaio per iniziare la “fase 2” della riabilitazione. La parola d’ordine ad Appiano Gentile è cautela: forzare i tempi sarebbe un rischio inutile. L’obiettivo realistico, cerchiato in rosso sul calendario, è il fine settimana dell’8 marzo, quando a San Siro andrà in scena il Derby contro il Milan. Se così fosse, l’olandese avrebbe saltato 17 turni di campionato e gran parte del percorso in Champions League. Un’eternità per un titolare inamovibile.

Tramonta Cancelo: fiducia a Luis Henrique

Con il mercato di gennaio che offre margini di manovra ridotti e la pista João Cancelo ormai sfumata, Chivu guarda in casa. Il vuoto è stato colmato da Luis Henrique. L’esterno brasiliano, nonostante un rendimento a fasi alterne, gode della fiducia incondizionata del mister: contro il Parma arriverà la sua nona maglia da titolare consecutiva. Tocca a lui trasformare le chance in certezze.

Il jolly Darmian e la carta Diouf

Le alternative non mancano. Per il big match contro il Napoli tornerà a disposizione Matteo Darmian, il veterano 36enne che, pur con il contratto in scadenza, resta un maestro di affidabilità tattica, utilizzabile anche come vice-Bisseck. Infine, occhio alla duttilità di Andy Diouf, centrocampista francese capace di adattarsi a gara in corso anche sull’esterno. Chivu ha conquistato il primo posto senza il suo miglior laterale e intende difenderlo con le risorse “fatte in casa”.