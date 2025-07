Inter, Frattesi si ferma! Intervento all’ernia per rientrare subito a disposizione. E con Chivu, cambiano le possibilità di permanenza

Inter, Frattesi si ferma per un intervento all’ernia. E con Chivu, cambiano le possibilità di permanenza

L’estate di Davide Frattesi si apre con incognite e riflessioni. Il centrocampista classe 1999, arrivato all’Inter dal Sassuolo la scorsa stagione, dovrà affrontare un’operazione chirurgica per risolvere un fastidioso problema fisico che lo affligge da settimane: un’ernia inguinale che ha condizionato le sue prestazioni nella parte finale dell’anno.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Frattesi ha accusato dolori anche durante uno dei momenti più esaltanti della sua stagione, ovvero il gol decisivo ai supplementari contro il Barcellona. Proprio a causa di questi problemi fisici, il giocatore è stato costretto a lasciare anzitempo il ritiro negli Stati Uniti, rientrando a Milano poco prima degli ottavi del Mondiale per Club.

L’operazione è prevista per la prossima settimana, e i tempi di recupero dovrebbero essere brevi. Frattesi potrà tornare a camminare nel giro di pochi giorni, concedendosi anche un breve periodo di riposo, ma il suo nome continuerà a circolare con forza nelle trattative di mercato.

Fino a poco tempo fa, una sua cessione appariva probabile, complici anche i rapporti non semplici con l’ex allenatore Simone Inzaghi e la delusione per l’esclusione nella finale contro il Bayern Monaco. Tuttavia, l’arrivo sulla panchina nerazzurra di Cristian Chivu, ex difensore e tecnico delle giovanili, ha cambiato lo scenario.

Chivu predilige un calcio verticale e dinamico, caratteristiche perfette per un giocatore come Frattesi, noto per gli inserimenti e la capacità di aggredire gli spazi. Per questo motivo, la permanenza in nerazzurro sta diventando una possibilità concreta.

La dirigenza dell’Inter valuta ogni scenario con attenzione. Alcuni club italiani ed esteri hanno già espresso interesse, ma il prezzo del cartellino – che a gennaio era di circa 45 milioni di euro – è sceso sotto i 40 milioni, rendendo l’operazione più accessibile.

Per Frattesi, dunque, si apre un periodo cruciale: prima il recupero fisico, poi la decisione sul futuro, che potrebbe anche prevedere un nuovo ruolo da protagonista all’Inter.