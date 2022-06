Inter, Gosens: «Pronto a ricominciare. Voglio titolarità e Mondiale»

Robin Gosens, esterno dell’Inter e della Nazionale tedesca, ha parlato dei prossimi obiettivi da raggiungere: le dichiarazioni

L’esterno Robin Gosens ha parlato dei prossimi obiettivi da raggiungere con la Nazionale tedesca e con l’Inter.

NAZIONALE – «Ho avuto una conversazione con il ct Hansi Flick in cui mi ha ribadito che all’Inter devo mettere minuti nelle gambe per ritrovare il ritmo. Allo stesso tempo, mi ha spiegato che la porta per la convocazione è più aperta per me se gioco regolarmente. È tutto nelle mie mani, il mio obiettivo e il mio sogno è prendere parte alla Coppa del Mondo».

INTER – «Il mio obiettivo è diventare il titolare dell’Inter nel mio ruolo, ecco perché il mio focus è interamente sulla nuova stagione. Sono stato felice di andare in vacanza dopo una stagione difficile, ma non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi dopo aver giocato poco nella scorsa. Scalpito già, inizierò a prepararmi a breve per essere al top della forma sin dal primo giorno».