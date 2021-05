Inter, Handanovic aggancia Zenga: e ora un ruolo alla Buffon

Contro la Juventus, Handanovic raggiunge quota 328 presenze in Serie A con l’Inter. E ora si pensa anche al futuro

Samir Handanovic si prepara ad aggiungere un altro pezzetto di storia alla sua avventura nerazzurra. Contro la Juventus infatti, lo sloveno raggiungerà quota 328 presenze in Serie A con la maglia dell’Inter; agganciando così Walter Zenga e preparandosi a essere il portiere con più partite nel massimo campionato con la squadra nerazzurra.

Si parla anche di futuro, però, in casa interista e per Handanovic, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe profilarsi un ruolo alla Buffon nel 2017 con la Juventus; ovvero affiancargli il portiere del domani per un anno per poi congedarsi. Nel caso del bianconero fu Szczesny, in questo dello sloveno potrebbe trattarsi di Juan Musso; portiere dell’Udinese he continua a essere in cima alla lista dei desideri dell’Inter.