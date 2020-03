Inter, Handanovic sempre al top: in arrivo rinnovo e nuovo vice

Samir Handanovic è stato di gran lunga il migliore dell’Inter nella gara contro la Juventus: in arrivo il rinnovo per il portiere

Samir Handanovic è rientrato in campo nella gara più affascinante dell’anno contro la Juventus: prestazione ottima del portiere dell’Inter, che però non è servito ad evitare la sconfitta per 2-0.

L’Inter però riflette sul destino di Handanovic: secondo Tuttosport è in arrivo il rinnovo di contratto in scadenza tra un anno e pensa ad un nuovo vice. I nomi sono quelli noti: si valuta il ritorno di Radu o l’investimento per Musso.