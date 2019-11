Inter, Icardi avvisa: «Farò di tutto per restare al PSG»

Icardi, attaccante del PSG in prestito dall’Inter, si esprime senza mezzi termini riguardo alle opzioni per il suo futuro

Mauro Icardi ha ritrovato la migliore condizione a Parigi, dopo gli attriti con i vertici dell’Inter che hanno portato alla sua cessione in prestito al PSG.

L’attaccante non ha dubbi sulle sue preferenze per il futuro, come sottolinea a RMC Sport: «Se resto al PSG? Vedremo a fine stagione, voglio fare ottime cose, sono venuto per questo. Certamente giocare per un club come il PSG è importante, è uno dei migliori al mondo. Farò di tutto per restare».