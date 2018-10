Inter, Icardi è il miglior attaccante in Europa per percentuale realizzativa

Icardi è pronto a entrare nell’olimpo dei migliori realizzatori in Champions League: tra gli attaccanti in Europa ha la maggior percentuale realizzativa

Nel cuore dei tifosi probabilmente c’è già: Mauro Icardi, infatti, ha regalato il derby all’Inter, grazie a un gol in pieno recupero. Non è stato il primo e, probabilmente non sarà nemmeno l’ultimo. Icardi, però, adesso vuole anche entrare nell’olimpo dei bomber di Champions League: l’inizio, in questo caso è dei migliori, con 2 gol in 2 presenze. Tuttavia, l’attaccante argentino è ben lontano da alcuni mostri sacri come Ronaldo (120 gol in 154 match) o Lewandowski (46 reti in 74 partite). Se ci si concentra, invece, sulla percentuale realizzativa in campionato, in base ai tiri tentati da agosto 2013, nelle prime 5 leghe europee, Icardi è al primo posto. Con il 23 % guarda dall’alto in basso attaccanti del calibro di Cavani e Suarez (22 %), Lewandowski (20 %), Ronaldo (16 %).