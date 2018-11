Il capitano nerazzurro Mauro Icardi si è complimentato con i compagni per il netto 3 a 0 ai danni del Frosinone

Mauro Icardi non ha potuto prolungare la sua striscia di gol consecutivi nella sfida contro il Frosinone. L’attaccante argentino è entrato al 77′ per il connazionale Lautaro Martinez, autore di una prova superlativa per voglia e presenza in zona rete. Nonostante l’ingresso tardivo, il capitano nerazzurro ha comunque inciso sulla prestazione dei compagni, sfiorando il gol e propiziando il 3-0 di Keita con un movimento a portare via l’uomo. Ma Icardi ha comunque voluto applaudire i giocatori nerazzurri scesi in campo, da gran capitano. Questo l’esultanza condivisa su Instagram: «Bravi ragazzi, grande partita».