Inter, Icardi in gol da 5 gare consecutive: non accadeva da Julio Cruz

L’attaccante dell’Inter Mauro Icardi ha segnato in ogni gara giocata dalla Fiorentina in poi. È a soli due gol dal record di Cruz

Il deludente inizio di campionato dell’Inter fu causato anche dal poco contributo di Icardi nelle prime gare. Assente nelle prime cinque gare, il bomber di Rosario si è sbloccato contro la Fiorentina e da quel momento anche i nerazzurri hanno cominciato ad ingranare. Ma a differenza della squadra, che con l’Atalanta ha subito un brusco stop, Icardi ha continuato a macinare. L’argentino è infatti andato a segno in ogni partita giocata dalla gara contro gli uomini di Pioli, mettendo il timbro in ben 5 gare consecutive. Nessun attaccante dell’Inter era riuscito a fare meglio dal lontano 2007, quando El Jardinero Julio Cruz riuscì ad andare a segno per 7 match di fila. Chissà se l’attuale nove dell’Inter riuscirà a fare meglio, ripartendo già da stasera contro il Frosinone.