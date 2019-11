Inter, idea Kurzawa per la difesa: due calciatori non convincono

L’Inter pensa a Kurzawa per rinforzare la fascia: Asamoah e la formula con cui è arrivato Biraghi non convincono

L’Inter ha ricevuto il messaggio di Conte e pianifica le prime mosse in vista del mercato di gennaio. L’ultima idea per rinforzare la fascia arriva dalla Francia e riguarda l’esperto Layvin Kurzawa.

Il terzino classe ’92 è in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. A far tentennare la dirigenza nerazzurra sono l’età di Asamoah e la formula concordata con la Fiorentina per Biraghi.