Inter, il c.t. della Croazia: «Perisic e Brozovic volevano giocare qualche minuto»

Zlatko Dalic ha parlato di Perisic e Brozovic dopo l’amichevole della Croazia contro la Svizzera

Nella serata di amichevoli di ieri della Nazionali, è scesa in campo anche la Croazia che ha battuto la Svizzera 2-1. Zlatko Dalic, dopo la partita, ha parlato anche dei due calciatori dell’Inter, ivan Perisic e Marcelo Brozovic.

«Non voglio parlare di singoli, generalmente sono soddisfatto. Possiamo fare meglio, ma siamo sulla strada giusta. Brozovic, Perisic e Modric volevano scendere in campo per qualche minuto, dopotutto Badelj è arrivato dal Genoa dove non si è allenato per un po’ a causa della situazione già nota, quindi non era pronto per tutta la partita. Pasalic e Kovacic hanno giocato tre giorni fa le partite di campionato, quindi abbiamo voluto distribuire le nostre forze per non sovraccaricare nessuno».