Infortuni Inter, non solo la sconfitta contro il Liverpool: anche la doppia tegola Acerbi e Calhanoglu. I tempi di recupero potrebbero essere lunghi

Infortuni Inter, le condizioni di Acerbi e Calhanoglu potrebbero essere molto lunghi. L’obiettivo è quello di averli per la Supercoppa

La sconfitta in Champions League contro il Liverpool ha lasciato un amaro in bocca all’Inter, ma la vera tegola per Cristian Chivu arriva dall’infermeria. Una raffica di infortuni dell’Inter pesantissimi rischia di compromettere le prossime gare di campionato, in particolare la sfida contro il Genoa, e di gettare un’ombra sull’appuntamento più atteso di gennaio: la Supercoppa Italiana.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, due pilastri della formazione nerazzurra, Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, rischiano un periodo ai box più lungo del previsto, alterando in modo significativo i piani tecnici di Chivu.

Il muro e il metronomo: due assenze pesantissime

Il primo ad alzare bandiera bianca è stato il difensore Francesco Acerbi, costretto a uscire al 30° minuto del match di San Siro per un problema ai flessori. Le sensazioni che trapelano non sono per nulla rassicuranti: l’esperienza e la solidità dell’ex Lazio sono fondamentali per il reparto arretrato e, stando alla Gazzetta, Acerbi non dovrebbe essere a disposizione per la Supercoppa. Questa assenza obbligherebbe Chivu a ridisegnare la linea difensiva proprio nelle gare ad alto coefficiente di difficoltà.

La seconda e forse più dolorosa delle notizie sugli infortuni dell’Inter riguarda Hakan Calhanoglu. Il turco, vero e proprio punto di riferimento tecnico del centrocampo, ha lasciato il campo dopo appena dieci minuti per una contrattura all’adduttore destro. Le prospettive per lui sono altrettanto negative: Calhanoglu, secondo la Gazzetta, vede la partecipazione alla Supercoppa “con il lumicino”.

Ripercussioni tattiche e prossimi impegni

L’assenza contemporanea di questi due pilastri complica enormemente i piani nerazzurri. La perdita di Acerbi toglie esperienza e leadership in difesa, mentre l’eventuale forfait di Calhanoglu costringe Chivu a riorganizzare l’intero assetto della mediana.

Giocatori come Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Piotr Zielinski e Lovro Sucic saranno chiamati a reggere il peso di un reparto rimasto improvvisamente senza la sua luce principale e il suo cervello tattico.

Gli infortuni dell’Inter arrivano nel momento meno opportuno: la squadra deve mantenere alto il ritmo in campionato contro il Genoa per non perdere terreno e, subito dopo, volerà a Riad per inseguire il primo titolo stagionale. Chivu e lo staff medico lavoreranno incessantemente per recuperare i due giocatori, ma al momento la cautela è d’obbligo.