Inter, infortunio Sensi: si teme un lungo stop. Le condizioni

Dopo l’infortunio accorso in Sampdoria-Inter, per Stefano Sensi si prospetta un lungo stop: le ultime

Si teme un nuovo lungo stop per Stefano Sensi, uscito oggi dopo un contrasto di gioco con un giocatore della Sampdoria.

Si sospetta un lesione collaterale mediale del ginocchio per il centrocampista azzurro, che domani all’Humanitas di Rozzano sosterrà degli esami approfonditi per capire i tempi di recupero. Nel caso in cui venga interessato il collaterale, possibile stop di due mesi.