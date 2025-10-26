Infortunio Thuram, novità importanti per l’attaccante dell’Inter. Il francese ha rivisto il campo. Ecco quando ritornerà a disposizione di Chivu

Infortunio Thuram, buone notizie per l’Inter: l’attaccante rivede il campo ad Appiano Gentile. Come sta il francese dopo il problema fisico.

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l’Inter torna a fare i conti con le condizioni fisiche dei suoi giocatori. Dall’infermeria arrivano aggiornamenti contrastanti: se per Henrikh Mkhitaryan cresce la preoccupazione a causa di un problema ai flessori che potrebbe tenerlo fuori a lungo, ci sono invece segnali molto incoraggianti riguardo all’infortunio di Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermo da settimane, ha compiuto oggi un passo decisivo verso il rientro in campo.

Thuram torna ad allenarsi sul campo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata odierna Marcus Thuram ha svolto la sua prima vera seduta di lavoro sul campo da quando si è fermato per l’infortunio al bicipite femorale sinistro rimediato contro lo Slavia Praga lo scorso 30 settembre. Mentre il resto della squadra ha svolto lavoro di scarico per smaltire le fatiche della gara del Maradona, il numero 9 nerazzurro ha ripreso confidenza con l’erba di Appiano Gentile, segnale che fa ben sperare tutto l’ambiente interista e il tecnico Cristian Chivu.

L’infortunio Thuram, che inizialmente aveva destato timori per la possibilità di una lunga assenza, sembra dunque in via di risoluzione. Dopo settimane di terapie e lavoro personalizzato in palestra, la possibilità di vederlo presto tornare a disposizione appare sempre più concreta.

Obiettivo rientro a inizio novembre

Il piano di recupero prevede ora un aumento graduale dell’intensità del lavoro atletico nei prossimi giorni. L’obiettivo dello staff medico dell’Inter è permettere al giocatore di ritrovare la miglior condizione possibile prima di aggregarsi completamente al gruppo. Solo allora si potrà stabilire una data precisa per la convocazione.

La prudenza resta d’obbligo, ma il traguardo realistico per il rientro di Thuram è fissato per l’inizio di novembre, in vista della trasferta di Verona del 2 novembre o, in alternativa, per la successiva sfida di Champions League contro il Kairat del 5 novembre.

Festa in casa Inter

Ad Appiano Gentile non sono mancate anche note positive di spogliatoio: oggi la squadra ha festeggiato il 45° compleanno di Cristian Chivu, un momento di serenità che ha portato entusiasmo e compattezza al gruppo.

L’Inter guarda avanti con fiducia: l’infortunio Thuram è ormai quasi alle spalle e il rientro dell’attaccante francese potrebbe rappresentare la spinta decisiva per rilanciare la corsa nerazzurra tra campionato e Champions League. LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano