Inter, Inzaghi rosso di rabbia: i nerazzurri disertano la zona mista; silenzio stampa dopo il pari con la Lazio

inter, silenzio di rabbia dopo il pareggio contro la Lazio: i nerazzurri furenti per il rigore di Pedro disertano la zona mista

Il pareggio contro la Lazio lascia l’Inter stordita e furiosa, in un silenzio assordante dettato più dalla rabbia che dalla delusione. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il rigore del 2-2 concesso via VAR per il tocco di Bisseck è stato vissuto come un’ingiustizia, alimentata anche dal malcontento per la presenza di Marco Guida come assistente VAR, già protagonista di episodi controversi. Nonostante il regalo del Parma contro il Napoli, i nerazzurri si sono autolesionati, dilapidando due vantaggi e vedendo sfumare uno Scudetto che sembrava finalmente alla portata.

Nel post partita, Inzaghi – espulso – e la squadra si sono chiusi nello spogliatoio, amareggiati per gli errori e i rimpianti. Tra questi, l’incredibile occasione fallita da Arnautovic nei minuti finali, simbolo di un biennio deludente e, forse, della stagione intera. Ora resta solo la Champions come ultima ancora di salvezza, ma il rimorso per aver perso un campionato già sorpassato due volte è destinato a pesare a lungo, tra fantasmi del passato e un finale ancora incerto.