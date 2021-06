Inter, Inzaghi scalpita: contatti continui con Marotta e Ausilio. Sul mercato...

Simone Inzaghi non vede l’ora di iniziare la sua avventura sulla panchina dell’Inter. Contatti quotidiani con la dirigenza per le mosse di mercato

La delicata situazione finanziaria, oltre all’imprevisto che ha colpito Eriksen, stanno cambiando le dinamiche del mercato dell’Inter in questa sessione estiva. Perciò, riporta La Gazzetta dello Sport, sono sempre più frequenti i contatti giornalieri tra il nuovo tecnico Simone Inzaghi e la dirigenza.

I contatti telefonici o in videoconferenza tra il tecnico la coppia Marotta-Ausilio sarebbero quotidiani, con l’ex Lazio che vorrebbe dare subito la sua impronta per la costruzione della nuova squadra. Inzaghi viene descritto come un allenatore aziendalista, che ascolta le dinamiche interne sposando le direttive societarie, ma anche decisionista per puntellare al meglio al rosa dei campioni d’Italia. Inzaghi morde il freno e non vede l’ora di iniziare la sua avventura sulla panchina interista, con il ritiro ad Appiano fissato il prossimo 8 luglio.