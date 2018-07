Joao Mario non rientrerà domani ad Appiano come previsto. Per il portoghese si prospetta la cessione al Wolverhampton

Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha concesso alla squadra due giorni e mezzo di riposo dopo gli impegni in International Champions Cup. I nerazzurri torneranno quindi ad allenarsi mercoledì mattina dopo la seduta di stamattina. Domani come riporta la Gazzetta dello Sport, sono attesi ad Appiano sia Joao Miranda sia Matias Vecino, i primi nazionali a rientrare dopo le fatiche del Mondiale 2018. Entrambi lavoreranno in solitaria per raggiungere il livello di forma dei compagni nel più breve tempo possibile. In realtà anche Joao Mario sarebbe dovuto rientrare a Milano domani ma in accordo con la società gli è stato concesso di non presentarsi all’allenamento. Per il portoghese si prospetta ormai la cessione.

Joao Mario è diventato con il tempo un corpo estraneo nella rosa nerazzurro ma alla squadra di proprietà di Suning sono già pervenute diverse offerte. In questi giorni il giocatore è stato infatti cercato dal Wolverhampton e dal Betis Siviglia. Il centrocampista preferirebbe la Premier League e per sua fortuna il club inglese sarebbe passato da un’offerta iniziale di prestito con obbligo di riscatto ad un pagamento di 24 milioni di euro in contanti per il suo cartellino, proposta decisamente più allettante per l’Inter.