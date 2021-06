Inter, si complica (ancora una volta) la cessione di Joao Mario. Le ultime

Calciomercato Inter: si sarebbe complica la cessione di Joao Mario allo Sporting, ecco l’offerta dei portoghesi

Quella che doveva essere la prima cessione ufficiale dell’Inter starebbe per saltare. Joao Mario allo Sporting Lisbona, infatti, non sembra più una trattativa così rosea. Come riportato da Record, l’affare si sarebbe complicato e starebbe addirittura per saltare.

E la colpa sarebbe dei portoghesi che avrebbero presentato all’Inter un’offerta da 4,5 milioni più dei bonus per arrivare a 5,5 milioni. Pochissimi rispetto ai 7,5 milioni chiesti dai nerazzurri.