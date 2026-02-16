Inter Juve finisce nel mirino del Codacons: «La partita va rigiocata!». Il duro comunicato dopo quanto successo a San Siro

Inter Juve, duro comunicato del Codacons: «La partita va rigiocata!». Mirino puntato dopo quanto successo a San Siro

Il Derby d’Italia non finisce al novantesimo, anzi. Le polemiche roventi scaturite dalla sfida di sabato sera tra Inter e Juventus, conclusasi con il punteggio di 3-2 a favore dei nerazzurri, si arricchiscono di un nuovo, clamoroso capitolo. Il Codacons ha diramato una nota ufficiale chiedendo formalmente la ripetizione della partita.

L’accusa: “Simulazione evidente, errore tecnico”

Al centro della contestazione c’è l’episodio che ha spaccato il match: l’espulsione per doppia ammonizione di Pierre Kalulu. Il difensore francese della Juventus è stato sanzionato dall’arbitro Federico La Penna lasciando i bianconeri in inferiorità numerica per oltre un tempo di gioco. Secondo il Codacons, la decisione è “viziata da un errore” macroscopico. L’associazione sostiene che tra Kalulu e Alessandro Bastoni “non avviene alcun contatto di gioco, con il secondo che simula un intervento falloso inesistente del primo”.

Scommettitori danneggiati: la richiesta di Donzelli

La tesi del Codacons sposta il focus dal mero risultato sportivo al danno economico. L’errore arbitrale avrebbe infatti “influenzato gravemente la partita”, creando un pregiudizio non solo alla Juventus, ma a tutti coloro che avevano investito denaro sull’evento. Durissimo l’intervento dell’avvocato Marco Donzelli, Presidente Nazionale del Codacons: “La partita deve essere rifatta. Le scommesse devono essere annullate e gli scommettitori completamente rimborsati dei soldi spesi”.

Per l’associazione, la conferma del risultato omologato metterebbe a rischio “la credibilità del settore scommesse e del mondo del calcio”, minando la fiducia dei consumatori nella regolarità del campionato di Serie A. Una presa di posizione forte che alimenta ulteriormente il clima di tensione attorno ai vertici arbitrali.