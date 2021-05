Inter, la Lu-La al capolinea? La situazione degli attaccanti nerazzurri

Con l’addio di Antonio Conte, l’Inter rischia ora di perdere anche la Lu-La

L’addio di Antonio Conte all’Inter ha aumentato i malcontenti di alcuni giocatori e la necessità dei nerazzurri di fare cassa potrebbe portare ad alcune cessioni eccellenti. La coppia Lautaro–Lukaku potrebbe essere al capolinea.

Come riporta Tuttosport Lautaro Martinez è cortegiatissimo dalle due grandi di Madrid, Atletico e Real, tanto che il suo procuratore è già stato in visita nella capitale spagnola. Per quanto riguarda Lukaku potrebbe essere un discorso più sentimentale: Big Rom è entrato in perfetta simbiosi con Conte, l’allenatore ha fatto crescere e migliorare tanto l’attaccante come lui stesso ha sottolineato nel messaggio di saluto al tecnico. Senza Conte in panchina e con delle offerte che sicuramente non mancano per lui, anche Lukaku potrebbe salutare l’Inter sciogliendo dopo solo due stagione la grande coppia d’attacco.