Inter, la nuova stagione dei campioni d’Italia al via l’8 luglio: il comunicato

L’Inter ha comunicato che la nuova stagione prenderà il via l’8 luglio

Con un comunicato sul sito ufficiale e sui canali social, l’Inter annuncia che l’8 luglio avrà inizio la nuova stagione della squadra Campione d’Italia in carica. Il ritiro si terrà presso il Centro Sportivo Suning.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Ecco il comunicato:

«Ancora qualche giorno, poi sarà il momento di iniziare a correre verso l’inizio del nuovo anno sportivo. Dopo la conquista dello Scudetto numero 19 la squadra nerazzurra si ritroverà giovedì 8 luglio al Centro Sportivo Suning per il via ufficiale delle attività in vista della stagione 2021/2022. Il gruppo, agli ordini del nuovo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, andrà poi via via completandosi con il rientro dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali».