Inter la rifinitura prima della partenza per la Germania: c’è Brozo, assente Nainggolan

L’Inter è in campo ad Appiano Gentile in questi minuti per la rifinitura prima della partenza per Mönchengladbach: out Pinamonti e Nainggolan

L’Inter è scesa in campo in questi minuti ad Appiano Gentile per la rifinitura alla vigilia della sfida contro il Borussia Mönchengladbach. Regolarmente in gruppo Marcelo Brozovic dopo la negatività al Covid-19, mentre mancano Andrea Pinamonti e Radja Nainggolan.